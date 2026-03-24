國家金融監督總局副局長周亮任上被查
更新時間：15:57 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:57 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:57 2026-03-24 HKT
官方今日（24日）公布，國家金融監督管理總局副局長周亮，涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
現年54歲的周亮，湖南永州人，曾長期擔任國家原副主席王岐山的秘書，先後在廣東省政府、體改辦、中共海南省委、北京市政府、中共中央紀委等單位工作，曾任中央紀委副秘書長，中央紀委組織部常務副部長、部長等職。
2017年11月，周亮出任中國銀監會副主席，2023年3月黨政機構改革後，周亮出任國家金融監督管理總局副局長。
公開信息顯示，周亮是今年以來，官方公開通報落馬的第15名中管幹部（中央管理的幹部）。
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