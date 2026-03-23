貴州交通意外2學生死11人傷 國務院要求提級調查

貴州省畢節市赫章縣今早（23日）發生一宗嚴重交通意外，初步證實已造成2名學生死亡，另有11名學生受傷，其中兩人傷勢嚴重。

國務院安委辦決定對此宗事故查處掛牌督辦，要求貴州省對事故提級調查。

據赫章縣委宣傳部消息，事發於早上7時許。意外發生後，當局已即時啟動緊急應變機制，展開救援及善後工作。

所有傷者目前已被送往鄰近的威寧縣人民醫院接受救治。據悉，兩名重傷學生經搶救後，生命跡象暫時穩定。

當局正就意外的確切原因展開深入調查。

據上游新聞引述赫章縣相關部門消息，事發地位於赫章縣河鎮，一輛載有多名學生的客貨Van撞上路邊停靠的大貨車導致發生事故，肇事客貨Van司機今年50歲左右，目前已被警方控制。

知情人士透露，該客貨Van載有多名學生。「都是小學生，年齡從七八歲到十多歲不等。死亡的兩個學生一個12歲，一個13歲，其餘受傷學生生命跡象穩定。」

「至於是怎麼撞上的，警方正在進一步調查中，大貨車是停在路邊上的，路很寬。」知情人士稱。

據悉，事發地位於河鎮衛生院附近道路，離當地一所小學距離非常近。