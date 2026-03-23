內地油價迎年度最大漲幅 車主趕「尾班車」油站大排長龍

內地成品油價格將於今晚（3月23日）午夜24時迎來新一輪調整，預計將創下本年度至今最大單次漲幅。受消息影響，各地油站傍晚時分已湧現車龍，不少車主趕在加價前入油，導致油站一度擠得水洩不通，形同「停車場」。

料加滿一缸油貴近百元

按照內地成品油「十個工作日一調」的定價機制，本輪調價為年內第五次上調。多家市場分析機構預測，是次每噸油價上調幅度或高達2000至2200元人民幣。

若按此推算，92號及95號汽油每升零售價將分別上調約1.73元及1.83元。以一般私家車50公升油缸計算，車主加滿一缸92號汽油的開支將增加約86.5元；若為70公升油缸，成本更將增加逾百元。調整後，全國多地92號汽油零售價將全面進入「9元時代」（調後全國均價突破9元/升（如北京、上海從7.6元漲至9.2–9.3元）），市民用車成本顯著增加。

中石化罕有發短訊 籲「錯峰加油」

值得留意的是，中國石化（中石化）日前罕有地向全國會員發出手機短訊，提醒油價將於今晚大幅上調，並建議車主「合理安排出行時間，提前錯峰（非繁忙時間）加油」。不少網民及汽車界人士均表示，此舉相當罕見，反映是次加幅之大。

今年以來，內地油價已歷經五輪調價，若今晚上調落實，將形成「五連漲」的局面。市場分析普遍認為，霍爾木茲海峽的緊張局勢短期內難以緩解，是推高國際油價、導致今次內地成品油價格大幅上揚的主要原因之一。