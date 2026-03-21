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涉向中國走私AI技術 超微電腦高層被美起訴

即時中國
更新時間：08:26 2026-03-21 HKT
發佈時間：08:26 2026-03-21 HKT

美國超微電腦共同創辦人廖益賢、台灣地區業務經理張瑞滄和承包商孫廷瑋3人，因涉嫌將受出口管制的輝達（Nvidia）晶片等尖端人工智能技術走私至中國大陸，並從中獲利，近日遭美國司法部起訴。目前廖益賢與張瑞滄已被捕。

轉運內置高性能晶片設備

綜合外媒報道，美國司法部前日指控廖益賢、張瑞滄、孫廷瑋3人串謀，將內置高性能晶片、至少價值25億美元的電腦服務器走私至大陸。

起訴書稱，3人從兩年前起與他人共謀，涉嫌先將服務器運往台灣，再轉運至其他東南亞國家，並在當地將貨物換裝進無標記紙箱中，最後運抵大陸。

美國司法部指出，3人的走私計劃隨時間越發「大膽」，目前已有大量含受管制AI技術的服務器流入中國大陸，僅去年4月至5月中旬，就有超過5億美元設備被轉運。

目前美國國籍的廖益賢和台灣人孫廷瑋已被逮捕，台灣人張瑞滄仍在逃。

總部位於加州的美國超微電腦公司回應指，已收到聯邦檢方通知，公司已將廖益賢和張瑞滄停職，並終止與合約工孫廷瑋的合作。

 
 

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