上海戶主好心免費借宿 女家務工上格床摔傷反索賠

上海有好心戶主，免費讓過去的女家務工借宿方便看病，女工意外在上格床跌落導致脊髓受傷，將戶主告上法庭要求賠償，遭法院駁回。

據內媒報道，上海一朱姓戶主，與曾經僱用的家務工李女關係良好。2024年9月，李女因要常到上海求醫，朱戶主好心免費讓李女在家中留宿。



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李女於半夜不慎由上格床跌落，致脊髓受傷，以上格床有安全問題為由，將朱姓戶主告上法院，要求賠償治療醫藥費用。

上海市普陀區人民法院番理後認為，無證據顯示李女受傷，與上格床安全問題有因果關係，考慮朱姓戶主免費借出單位供李女留宿、李女自行選擇睡上格床、朱某在李女受傷後召喚救護車等，認為朱某讓李女入住是朋友間的「情誼行為」、已盡到必要的義務，以及李女身為成年人要為自己安全負責等，全數駁回李女的訴求。

案件引起網民熱烈討論，紛紛留言指「現實版的 農夫與蛇的故事」、「不能讓好心人心寒」、「應該判他惡意索賠，不能輕饒他」、「這種朋友能斷還是趕緊斷了」、「屬於惡意索賠，應該罰款」。