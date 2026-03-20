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遊泰注意︱普吉射擊場員工玩槍走火 流彈嵌入臉中國女遊客重創

即時中國
更新時間：13:13 2026-03-20 HKT
發佈時間：13:13 2026-03-20 HKT

泰國有射擊場發生走火事故，導致一名52歲中國女遊客臉部中流彈重傷。

綜合泰媒報道，18日傍晚，普吉府卡圖射擊場，52歲Xiao姓中國女遊客射擊完畢後，在現場「安全區」與友人拍照時，突然中槍，流彈嵌入傷者臉部。

射擊場員工違規玩槍導致走火，重創一名中國女遊客。Ｘ
射擊場員工違規玩槍導致走火，重創一名中國女遊客。Ｘ
射擊場員工違規玩槍導致走火，重創一名中國女遊客。小紅書
射擊場員工違規玩槍導致走火，重創一名中國女遊客。小紅書

報道指，事件疑涉及射擊場一名28歲員工，在距傷者20米外的員工區域內，違規玩弄自己的私人槍械，由於未有檢查槍膛是否清空，導致意外走火，子彈穿過現場木門及玻璃門後，擊中正在拍照的傷者。

目前，涉事員工已被拘留，將被控以「過失致人重傷」、「非法持有槍枝及彈藥」罪。涉事的射擊場亦可能違反安全規定，面臨停業、罰款等處罰。

駐宋卡總領事館普吉領事辦公室工作人員20日向極目新聞證實事件，指傷者來自吉林，目前留醫治療，「傷有點嚴重，但沒有生命危險，她的家人也在陪同」。

 

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