侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館昨日（18日）發布消息，南京大屠殺倖存者關舜華女士與世長辭，享壽101歲。隨着關女士的離世，目前經登記的在世倖存者人數僅餘21位。

12歲親歷人間煉獄 叔父遭日軍斬首

關舜華女士生於1925年，在1937年南京大屠殺發生時年僅12歲。她親身經歷了日軍對南京城的猛烈轟炸，戰爭的殘酷在其腦海中留下永不磨滅的烙印。

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南京大屠殺倖存者關舜華逝世，享壽101歲。

南京大屠殺倖存者關舜華逝世，享壽101歲。

南京大屠殺倖存者關舜華逝世，享壽101歲。

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據關女士生前憶述，她的叔父關志春慘遭日軍殺害並被斬首，家人悲痛萬分地尋回其頭顱。她曾形容，當年的日本兵是「拿刺刀殺小孩的機器」，會殘忍地笑看孩童哭嚎。她指：「現在電視裡演的日本人雖然是壞人，但好歹還是個人！我小時候看見的，不是人啊！」此番話語，深刻反映了戰爭為她帶來的巨大創傷。

紀念館方面對關舜華老人的離去表示沉痛哀悼，並呼籲世人銘記歷史，珍視和平。