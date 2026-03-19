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吉林Range Rover急煞8次累Benz追尾 警連環反轉判未違法惹質疑︱有片

即時中國
更新時間：15:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-19 HKT

吉林發生離譜交通事故，一輛路虎（Range Rover）爬頭閘車，在53秒內8次蓄意急煞，害後方的Benz最終追尾撞上，維修損失16萬人民幣。警方原本認定「危險駕駛」，卻不斷反轉最後變「無違法事實」終止調查，令外界質疑警方處理。

損失達16萬人民幣

根據吉林長春Benz車主呂先生車Cam的影片，他在2025年12月10日，駛至吉林朝陽區新民廣場轉彎時，遭一輛黑色Range Rover在道路暢通情況下，不足1分鐘內連續8次急剎，最終追尾。

呂先生的Benz撞毀，維修需要10萬元，另外，車輛折舊損失6萬元，卻追討賠償無門。

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呂先生指，事故後，到場交警已認定「非普通事故，涉嫌危險駕駛」。後續卻以「犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任」為由不予立案。

交警稱多次向轄區派出所及法制大隊移交案件，均未被接受。當事人自行報案後派出所立為行政案件，2月3日朝陽區分局又稱「沒有違法事實」。

警方連環反轉，且最終認定「沒有違法事實」，令呂先生不能接受。

市公安局：撤銷原決定重查

大象新聞向長春公安局交警支隊朝陽區大隊查詢，民警稱詳細記錄了問題「將由案件經辦民警進行回覆」。桂林路派出所稱需向分局報備卻「沒有分局聯絡方式」。

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3月3日，事件再出現反轉，長春市公安局法制支隊通知呂先生，刑事復議認定「原不予立案決定事實不清、證據不足」，撤銷原決定，責令重新調查。目前案件已重啟，結果預計一個月內出爐。

對於Range Rover惡意急煞造成事故，卻被警方不斷「降溫」變「沒有違法」，網民紛紛留言，「路虎大哥的能量還是太大了」、「給我查查路虎」、「不予立案的決定的人也要挖出來調查」、「不上微博都不會重新查」、「紀委進駐吧！！！別客氣」、「誰家的少爺」。

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