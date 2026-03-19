中國觀察：「十五五」新華社政論 釋放哪些訊息？

全國兩會通過「十五五」（2026至2030年）規劃後5天，官方新華社周二發表5300字的政論，為規劃實施的目標、原則等作出具體的說明，包含不少重磅信號。

第一，傳遞「時不我待」的逼切感。政論指「從現在起，距離2035年基本實現社會主義現代化只有不到10年時間」，用了「只有」顯示時間有點緊逼，並明言：「『十五五』關鍵時期必將推動事關中國式現代化全局的戰略任務取得重大突破」，用了「必將」而非「爭取」的字眼，顯示了2030年要完成任務的決心。

第二，對外部變化及風險的警惕。政論形容「世界百年變局加速演進，和平、發展、安全、治理四大赤字越演越烈，地緣政治風險持續上升，世界經濟動能疲弱。」這「四大赤字」於2022年的中共二十大報告首次完整提出，環顧當下俄烏、以巴、伊朗亂局，全球赤字確是越滾越大，會否延燒到中國本身，是「十五五」時期須謹慎應對的事情。

第三，對民眾期望值提升的清醒認識。政論強調，實現全民共同富裕是中國式現代化的本質要求，也是「夯實黨的執政根基的關鍵舉措」，雖然經過持續努力，解決了絕對貧困問題，全面建成小康社會，但城鄉區域發展和收入分配差距依然較大。人民對美好生活的嚮往總體上從「有沒有」轉向「好不好」，對品質生活、多元供給、個性化服務提出更高要求，一系列新問題、新矛盾隨之顯現。

進入智能時代，社會熱議AI取代人類，政論對此表達關注，特別提到「在新一輪科技革命和產業變革影響下，傳統行業用工需求萎縮，結構性就業矛盾凸顯」以及「傳統產業和新興產業領域收入差距呈逐步拉大之勢，對縮小收入差距提出新挑戰」。

對於關注「十五五」以及內地未來發展的人士，這篇新華社長文值得細閱。

紀曉華