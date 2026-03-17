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CoreBook X︱CHUWI筆電被揭CPU造假 香港代理宣布退款

即時中國
更新時間：20:44 2026-03-17 HKT
發佈時間：20:44 2026-03-17 HKT

內地知名平價筆記型電腦品牌馳為（CHUWI），涉嫌「裝假狗」，以更換及修改BIOS等方法，將舊款較低效的AMD Ryzen 5 5500U，當作Ryzen 5 7430U出售。涉及的「CoreBook X」筆電，在香港亦有售。香港代理已公佈退款安排。

修改BIOS偽裝新款CPU

外國科技媒體Notebookcheck發現，在測試Chuwi CoreBook X 及 CoreBook Plus時，發現其CPU「狸貓換太子」。

國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假，香港的代理商宣布退款。
國產品牌CHUWI的CoreBook X筆電被揭發CPU造假，香港的代理商宣布退款。

雖然上述的筆電，其包裝、BIOS、Windows系統顯示均為AMD的Ryzen 5 7430U處理器，但實際只是較舊款及效能較低的Ryzen 5 5500U。

Notebookcheck指，CHUWI疑通過修改BIOS及Windows系統，偽造出筆電使用較新的CPU型號。但在拆開電腦後，CPU頂部清晰印有編號為「100-000000375」，AMD官方網站顯示，該CPU型號為上一代的Ryzen 5 5500U處理器。報道指，上述手法，涉及固件層面「偽裝」 CPU 型號，而非一般標籤出錯。​

馳為回覆NotebookCheck表示，是因為不同批次的生產和庫存積累造成。

捲入造假風波的「CoreBook X」，其香港代理漢科16日宣布，涉及的「CHUWI Corebook X 7430U Laptop」、「CHUWI Corebook Plus 7430U Laptop」，以及「CHUWI UBOX 7430U Mini PC」型號，已暫停出售，已購入的消費者均可申請退款。

 

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