認定華電池材料無礙美產業 美國推翻徵收高額關稅決定

美國國際貿易委員會（ITC）周四（12日）作出最終裁決，認定從中國進口的電池關鍵材料——石墨陽極材料，並未對美國本土相關產業的建立構成實質性阻礙，因此決定不會對該等產品徵收高額關稅。此舉推翻了美國商務部早前的反傾銷及反補貼建議。

指未構成實質阻礙

美國國際貿易委員會在聲明中指出，經過調查後，委員會以二比一的投票結果，對中國製的活性陽極材料（Active Anode Material）作出否定性裁決。基於此裁決，美國商務部將不會針對此類中國進口產品發布反傾銷或反補貼稅令。

石墨是鋰離子電池最主要的活性陽極材料，對電動車及儲能系統的發展至關重要，而中國在全球石墨加工領域佔據主導地位。

今年2月，美國商務部完成初步調查後，曾指控中國生產商涉嫌獲得不公平補貼及存在傾銷行為，一度宣布計劃對相關產品徵收高達160.32%至169.58%的懲罰性關稅。如今國際貿易委員會的最終裁決，意味著此項關稅將不會落實。