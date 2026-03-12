無錫官方推減肥賽「贅肉換牛肉」 3天逾2400人報名

為了加強轄區職工的體重管理，江蘇無錫的山北街道辦事處近日推出「贅肉換牛肉」減重挑戰賽，3天不到已吸引超過2400人報名。

山北街道便民服務中心對澎湃新聞表示，活動主要針對街道轄區在職人員，報名條件是身高體重指數（BMI）23或以上，或女性腰圍80厘米或以上，男性腰圍90厘米或以上。根據專家意見，BMI大於24為「超重」，大於28屬「肥胖」。

相關新聞：兩會2026︱衛健委關注國民健康 「男性腰圍應控制90cm內，女性85cm」

根據活動規則，3月20日報名截止後，參與者到指定地點秤重，建立個人減重檔案。明年1月上旬再次秤重，減掉1斤贅肉可換1斤牛肉或3斤牛骨，減重2斤換1斤牛尾，減重3斤換1斤牛內臟，減重4斤換1斤牛舌，多減多得，每人封頂兌換20斤贅肉，提倡適度減肥。

山北街道的轄區內有330多家企業，減重比賽啟動後，職工的參與熱情很高。

2024年起，國家衛健委等16部門聯合啟動全民體重管理專項行動，目標3年內顯著提升全民體重管理意識，養成健康生活習慣。今年全國兩會期間，國家衛健委主任雷海潮再次提到體重管理，並建議成年男性腰圍一般控制在90厘米以內，女性在85厘米以內。