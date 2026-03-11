Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026 ‧ 直擊︱台聯副會長：「十五五」提速統一進程 台胞迎重大機遇期

即時中國
更新時間：15:51 2026-03-11 HKT
發佈時間：15:51 2026-03-11 HKT

「十五五」規劃提出，引導台胞台企融入和服務構建新發展格局。全國政協委員、全國台聯副會長楊毅周表示，「十五五」規劃不僅為台胞提供了前所未有的發展契機，更將以大陸持續發展壯大的綜合實力，推進祖國統一步伐加快。他呼籲台胞台企主動融入大陸內需市場，依託自身優勢轉型升級、深度嵌入新質生產力產業鏈；同時期待大陸加強規劃宣傳解讀，進一步堅定台胞在大陸發展的信心。

相關新聞：兩會2026︱全國政協會議閉幕 政協主席王滬寧：服務好「十五五」

楊毅周建議，台商可充分發揮在晶片、通信設備、機械製造等高科技領域的優勢，向技術密集、知識密集、智能密集型方向升級，深度融入大陸日趨完善的新質生產力產業鏈，推動台企邁入新的發展階段，也讓台灣青年在大陸高質量發展中找到更多機會。

談及台企投資意願，他認為大陸需持續加強「十五五」規劃的宣傳與解讀，讓台胞台企更清晰地認識發展機遇。當前已有不少台灣企業及工商團體陸續來大陸考察瞭解，大陸方面應幫助台胞全面認識發展進程，進一步堅定台胞在大陸投資興業的信心。

楊毅周強調，祖國統一是大勢所趨。「十五五」時期大陸經濟社會發展與綜合實力將再上新台階，決定兩岸關係走向和祖國統一進程的關鍵，是大陸自身的發展進步。他相信，台胞只要全面瞭解大陸真實情況，必將更加看好大陸、積極來大陸發展。

駐京記者 楊浚源

