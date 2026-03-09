Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳地鐵現色狼︱百萬女網紅首搭遭偷拍裙底 大讚便衣警出手拉人

更新時間：12:49 2026-03-09 HKT
發佈時間：12:49 2026-03-09 HKT

在抖音擁有逾170萬粉絲的美女釣手李夢瑤兩天前發片，講述自己首次搭深圳地鐵的經歷，期間竟被色狼偷拍，幸好被車廂內的便衣警察發現，即時將色狼逮捕。

李夢瑤在片中表示，自己當日因為趕時間，首次在深圳搭地鐵，期間有便衣警察大叫「不許動」，她才發現原來有人偷拍她的裙底。警察即時採取拘捕行動。

李夢瑤後來應警察邀請落口供，甫離開警察服務室便分享自己的遭遇。李夢瑤指，自己終於證實深圳地鐵有便衣警察巡邏，直言他們讓市民感到安全感。

李夢瑤最早是內地釣魚頻道「快樂垂釣」的主持人，被外界認為其擁有資深的釣魚經驗，累積了大量粉絲。今年3月4日，李夢瑤突然在社交媒體宣布退出釣魚圈，從此不再釣魚。

她當時拍片表示已經找到了生活的「新方向」，想讓自己「慢下來」。又稱自己攻讀北大的碩士學位，同時專心陪伴家人。

