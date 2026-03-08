黃金耳機盒｜謀轉型奢侈品牌？周大福推逾78萬天價配飾

內地金飾龍頭的港企周大福近日推出全新中式風格配飾系列，其中限量僅一件、售價高達78.88萬元（人民幣，下同）的足金耳機盒，甫推出即被搶購，引發市場及網絡熱烈討論。此舉被外界視為品牌在金價高企、傳統業務受壓下，銳意轉型高端奢侈品路線的重大舉措。

溢價被指過高

據周大福官方介紹，該款足金耳機盒屬最新推出的「CTF Accessories」系列，主打「新中式珠寶生活美學」。耳機盒金的重量約350克，按其78.88萬元的售價計算，每克金價超過2,253元。若與當日周大福金價約1,599元/克比較，每克溢價高達654元，總溢價接近23萬元。據悉，由於工藝複雜，該產品訂製需時約3個月。

在推出此天價產品前，同系列另一款售價2,080元的鑲金髮夾已引發爭議。該髮夾實際金重僅0.42克，折算後每克金價高達4,900元，不少網民直指其「金鑲不銹鋼」，溢價過高。

對於品牌連串高調動作，網民反應兩極，有人欣賞其設計，亦有大量聲音表示不解，並將其與奢侈品牌愛馬仕（Hermès）相提並論。巧合的是，周大福近期確實任命了前愛馬仕創意總監謝鼎鴻（David Tse）出任全球創意總監，市場普遍猜測，此系列正是其主導的首批產品，旨在推動品牌向奢侈品方向轉型。

傳統金舖高端化成轉型出路？

事實上，周大福此番高調轉型，正值傳統金飾行業面臨經營壓力之際。隨著國際金價持續上漲，傳統金舖生意備受衝擊。根據周大福歷年年報，其門店總數在2024年達到7,407家的頂峰後，至2025年已收縮至6,501家，相當於平均每日關閉約2.5間分店。

與此同時，主打高端古法黃金的新興品牌卻迅速崛起。以「老鋪黃金」為首的品牌，憑藉其獨特定位，近年在頂級商場大舉擴張，吸引大批高淨值客群。據胡潤研究院報告，「老鋪黃金」已連續四年登上高淨值人群最青睞珠寶品牌榜，今年更緊隨寶格麗（Bvlgari）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）之後，被稱為「高珠三強」。

面對市場變化，除周大福外，老鳳祥、潮宏基等傳統金飾品牌亦紛紛啟動高端化轉型。例如，老鳳祥入股邁巴赫奢侈品亞太公司，切入奢侈品營運；潮宏基則推出高端子品牌，並深耕花絲鑲嵌等非物質文化遺產工藝，從「賣黃金」轉向「賣文化與設計」，尋求新的增長點。

