河北女攞錯凳歸還仍遭報復 無品鄰桌螺螄粉湯灌羽絨服︱有片

河北有女子在食肆因拿錯鄰桌的凳子，即使歸還，仍未對方報復，偷偷將味道濃郁的螺螄粉湯汁，倒入得罪自己的食客羽絨服衣帽內。事件引起網民極大反應，一面倒批評小器女行為無恥，「活得要多不幸，做人才這麼陰暗」。

「活得多不幸才這麼陰暗」

有女網民（白衣女）發帖，指在3月5日晚6時許，在河北保定一間小店吃螺螄粉，當她隨意找了張空凳坐下不久，一名黑衣女子便回來，聲稱自己的凳不見了，白衣女才知道凳子有人，於是歸還，並找服務員另取一凳給自己。

黑衣女的凳雖然已獲歸還，但仍開口罵白衣女「他Ｘ不長眼」，二人於是吵了幾句，經服務員調停後，雙方才坐下吃螺螄粉。

不過，白衣女吃完東西離開後，卻發現自己的連帽羽絨外套，帽內被人灌以螺螄粉湯弄污。白衣女在翻看食店的閉路電視後發現，衣服是遭背後與她曾爆爭執的黑衣女，惡意弄污。

閉路電視影片所見，黑衣女趁背後的白衣女低頭吃東西時，用羹匙在自己的碗中，舀出有濃烈氣味及大量辣椒油的螺螄粉湯，轉身倒入白衣女的衣帽內，然後若無其事的繼續進食，行為被對面疑是黑衣女的女友及旁邊一名男士看到，但都無人阻止或提醒白衣女遭大整蠱。

直至白衣女發現外套損毀後，黑衣女已離開，白衣女只好報警。

截至8日中午，白衣女仍未找到涉事黑衣女，讓對方賠償損失。

網民紛紛指責黑衣女行為極為缺德，「她不知處處有監控嗎」、「這種人也不會幸福」、「人是活的有多不幸，內心才這麼陰暗」、「這是純壞了」、「絕對心理扭曲」、「找出來，讓她付出應有的代價」、「朋友快點遠離它」、「公司開除她」。