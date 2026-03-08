Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河北女攞錯凳歸還仍遭報復 無品鄰桌螺螄粉湯灌羽絨服︱有片

即時中國
更新時間：14:24 2026-03-08 HKT
發佈時間：14:24 2026-03-08 HKT

河北有女子在食肆因拿錯鄰桌的凳子，即使歸還，仍未對方報復，偷偷將味道濃郁的螺螄粉湯汁，倒入得罪自己的食客羽絨服衣帽內。事件引起網民極大反應，一面倒批評小器女行為無恥，「活得要多不幸，做人才這麼陰暗」。

「活得多不幸才這麼陰暗」

有女網民（白衣女）發帖，指在3月5日晚6時許，在河北保定一間小店吃螺螄粉，當她隨意找了張空凳坐下不久，一名黑衣女子便回來，聲稱自己的凳不見了，白衣女才知道凳子有人，於是歸還，並找服務員另取一凳給自己。

黑衣女的凳雖然已獲歸還，但仍開口罵白衣女「他Ｘ不長眼」，二人於是吵了幾句，經服務員調停後，雙方才坐下吃螺螄粉。

相關新聞：油站打尖︱無品婦「人肉路障」瞓後方車頭 車主驚呼：佢子女睇住︱有片

不過，白衣女吃完東西離開後，卻發現自己的連帽羽絨外套，帽內被人灌以螺螄粉湯弄污。白衣女在翻看食店的閉路電視後發現，衣服是遭背後與她曾爆爭執的黑衣女，惡意弄污。

閉路電視影片所見，黑衣女趁背後的白衣女低頭吃東西時，用羹匙在自己的碗中，舀出有濃烈氣味及大量辣椒油的螺螄粉湯，轉身倒入白衣女的衣帽內，然後若無其事的繼續進食，行為被對面疑是黑衣女的女友及旁邊一名男士看到，但都無人阻止或提醒白衣女遭大整蠱。

直至白衣女發現外套損毀後，黑衣女已離開，白衣女只好報警。

截至8日中午，白衣女仍未找到涉事黑衣女，讓對方賠償損失。

網民紛紛指責黑衣女行為極為缺德，「她不知處處有監控嗎」、「這種人也不會幸福」、「人是活的有多不幸，內心才這麼陰暗」、「這是純壞了」、「絕對心理扭曲」、「找出來，讓她付出應有的代價」、「朋友快點遠離它」、「公司開除她」。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
6小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
9小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
22小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
8小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
22小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
4小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
18小時前