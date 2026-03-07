兩會2026︱文旅部部長孫業禮：對宰客零容忍

周六（7日）上午，民生主題記者會召開，教育部部長懷進鵬、民政部部長陸治原、人社部部長王曉萍、文旅部部長孫業禮、國家衛健委主任雷海潮回答中外記者提問。

孫業禮表示，近年，正府提高文化旅遊服務的質量，總體秩序是好的，但還很不夠。接下來，將重點從三個方面做好工作：

文旅部部長孫業禮。中新社

1、提升服務質量，提供更多優質服務的產品。聚焦大家普遍反映的入園難、購票難、停車難、如廁難等，進一步提升文博場所、旅遊景區、度假區的服務質量。同時加強設備設施的適老化、便利化改造，讓管理更有力度，服務更有溫度。

2、加強市場管理，整治文旅市場的亂像。針對一些不良商家欺客、宰客、強迫購物等違法違規的這種行為，堅持零容忍、嚴監管，發現一起查處一起，該處罰的嚴厲處罰，該停業整頓的堅決停業整頓。

3、守牢安全底線，防範和化解安全風險，讓大家玩得安心、玩得開心、玩得舒心。

孫業禮表示，鼓勵中國公民走出去，也歡迎世界各國的遊客到中國旅遊。中國政府推出一系列政策，繁榮入境旅遊市場。

據統計，2025年入境旅遊的人次超過1.5億。手機、無人機、VR眼鏡等電子產品，文玩、文創、潮玩，都成為了外國遊客眼中的中國特產、中國好物。

孫業禮指出，現在，很多外國人對中國的了解越來越多。「到中國旅遊的外國遊客，基本上都會說『你好』，不再用『hello』。」坐高鐵、看無人機表演、體驗中醫推拿、穿漢服、喝開水、吃火鍋……這些都成了外國人體驗中國生活的標配，「成為中國人」（Becoming Chinese）已成為網絡上的熱詞，這也反映出外國游客對於體驗中國生活的向往。

孫業禮表示，下一步，要持續提升簽證、通關、交通、住宿、餐飲、遊覽等入境旅游全鏈條便利化的水平，更好樹立起中國遊、中國購、中國服務的品牌形象。