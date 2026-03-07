Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西九龍站︱北上男子煙盒飄刺鼻怪 醒目關員揭內藏4大麻煙

切勿嘗試偷運毒品到內地。近日，一名旅客經過西九龍站海關，被內地關員揭發身上煙盒藏有4支大麻煙，毛重2.4克。 

國家海關總署微博「海關發布」通報，海關關員在對進境旅客進行監管時，發現1名進入海關監管區且未向海關申報的男性旅客眼神躲閃、步伐急促，海關關員遂對其進行攔截檢查。

北上男子過關時被揭發身藏大麻煙。海關發布
檢查過程中，海關關員發現當事人口袋裡的煙盒較新疑似剛開封，比正常煙盒略難打開，且散發出明顯刺鼻氣味。經進一步查驗，海關關員在其煙盒內查獲疑似大麻煙4支，毛重共計2.4克。經現場檢測，該煙呈四氫大麻酚（THC）陽性。

後經專業機構鑒定，在該批植物制品中檢出四氫大麻酚（THC）成分。目前，該案件已移交海關緝私部門處理。

