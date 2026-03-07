兩會2026︱2035年建成健康中國 習近平：「十五五」關鍵時期

國家主席習近平昨午看望了參加全國政協十四屆四次會議的農工黨、九三學社、醫藥衛生界、社會福利和社會保障界委員，並參加聯組會。他強調，到2035年建成健康中國是中共中央作出的一項戰略決策，「十五五」是實現該目標的關鍵時期，必須統籌謀劃、加緊推進，力求取得決定性進展。

他強調，建設健康中國是項系統工程，必須完善醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，推動科技創新成果轉化運用，必須調動廣大醫務人員的積極性主動性創造性，加大人才培養力度，弘揚優良醫德醫風。