兩會2026︱2035年建成健康中國 習近平：「十五五」關鍵時期
更新時間：08:49 2026-03-07 HKT
發佈時間：08:49 2026-03-07 HKT
發佈時間：08:49 2026-03-07 HKT
國家主席習近平昨午看望了參加全國政協十四屆四次會議的農工黨、九三學社、醫藥衛生界、社會福利和社會保障界委員，並參加聯組會。他強調，到2035年建成健康中國是中共中央作出的一項戰略決策，「十五五」是實現該目標的關鍵時期，必須統籌謀劃、加緊推進，力求取得決定性進展。
他強調，建設健康中國是項系統工程，必須完善醫療、醫保、醫藥協同發展和治理機制，推動科技創新成果轉化運用，必須調動廣大醫務人員的積極性主動性創造性，加大人才培養力度，弘揚優良醫德醫風。
最Hit
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
2026-03-05 11:15 HKT
「最前衛港姐冠軍」退圈35年罕現身 66歲竟滲少女味雍容華貴 同場前TVB主播被比下去？
2026-03-06 09:00 HKT