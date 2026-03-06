兩會2026 ‧ 直擊︱人民外交學會會長：中企走向歐洲是必然趨勢

歐洲領導人近月密集訪華，德總理默茨上月25日至26日首次正式訪問中國。全國政協委員、中國人民外交學會會長吳懇昨日表示，相信今年中德貿易將取得更大發展，對中德關係持續向好充滿信心。他認為，中國企業走向歐洲是必然趨勢，歐洲已從對華合作中收穫許多利益，而單邊獲益不可持續，如何讓中國企業在合作中獲益，是歐洲政界需要認真思考的問題。

相關新聞：兩會2026 ‧ 直擊︱中國駐美大使謝鋒：四海翻騰雲水怒 和平不是從天而降

默茨是繼愛爾蘭總理馬丁、芬蘭總理奧爾波、英國首相斯塔默之後，今年以來第4位訪華的歐洲國家領導人。吳懇表示，歐洲領導人頻繁訪華，既同中國的發展密不可分，也與當前國際形勢密切相關，相信中歐關係將持續向好。

他指出，中國改革開放以來，長期以德國企業對華投資為主，中國企業赴德投資相對較少。近年來這一格局發生轉變，德國社會對此接受度不高，對中國企業前來投資存在疑慮。他認為，德國政界人士不應該為雙方經貿合作製造新的困難，「不要政治化和安全化」。

相關新聞：兩會2026︱《政府工作報告》不足1000字簡略版 3分鐘一文睇清重點

吳懇相信，隨著兩國經貿聯繫日益緊密、雙邊貿易額不斷增長，未來將有更多中國企業進入歐洲，包括德國市場，這將為雙方深化合作、打造新的合作亮點奠定基礎。



駐京記者楊浚源