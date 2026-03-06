Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026 ‧ 拆局︱GDP目標彰顯靈活性 學者：避免大水漫灌

即時中國
更新時間：09:07 2026-03-06 HKT
發佈時間：09:07 2026-03-06 HKT

新一份《政府工作報告》將GDP增長目標下調到4.5%至5%區間，北京大學國民經濟中心主任蘇劍對《星島》分析，2026年作為「十四五」與「十五五」規劃的銜接關鍵年，經濟增長目標採用區間形式而非固定點位，彰顯了政策制訂的靈活性。

「這一設計既避免了『大水漫灌』式刺激可能帶來的後遺症，也為經濟結構調整、風險防控和深化改革預留了政策空間，體現了中國政府『穩中求進、以進促穩』的工作總基調。」蘇劍表示。

蘇劍指出，當前中國經濟正處於轉型升級的關鍵階段：傳統產業面臨技術改造壓力，新興產業尚未完全形成支撐，房地產、地方債務等領域的風險需要逐步化解。若盲目追求高增長，可能透支長期發展潛力。

同時，當前全球地緣政治衝突、貿易保護主義抬頭、產業鏈重構等風險上升，外部環境的不穩定性可能對中國經濟造成衝擊。這一目標也體現了對外部不確定性的審慎應對。

蘇劍還提到，在全球產業鏈重構背景下，其實4.5%至5%的增速仍顯著高於發達經濟體（如美國、歐羅區預計2026年增速約2%），有助於中國在全球市場中鞏固優勢地位。

