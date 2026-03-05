珠海單眼婆婆為老伴街頭賣花 「再辛苦也要和他一起往前走」︱有片
發佈時間：18:30 2026-03-05 HKT
內地瀟湘晨報報道，近期，一位獨眼老婦晚上獨自在珠海商圈賣花，影片引不少網友關注。更早的影片顯示，2024年奶奶就已經在從事賣花工作。
影片中，賣花老婦曾表示，鮮花10元一朵，老伴多次動過手術，需要錢，自己年紀大，眼睛等處也動過手術，除了賣花其他的做不了，想著能掙一點是一點。片中老婦還對網友稱：「再辛苦我也要和他（老伴）一起朝前走」。
有網民提出幫忙
影片發布即時引起網民關注，有人提出希望幫助老婦：「我不在當地，給你錢，能不能都買了」、「奶奶很棒」有人更提提醒防止騙子借機詐騙、太多異地掃碼也會導致奶奶微信被封，有網友隨後在現場買下老婦全部的鮮花。
3月4日，瀟湘晨報報道，當地桂花社區人員表示，託人於老婦常現的商圈工作人員幫忙後，成功找到賣花老婦。
老婦婉拒募捐
賣花老婦強調，感激外界的好意，但婉拒募捐。因為子女在身邊，家人都在工作，有房有車，只是老伴和自己都生病了（手術），她有空才賣花。自己並不是如網民所想有困難。
老婦還表示，擔心報道後網友會攻擊她的子女，說子女不孝，不想因此影響到孩子工作。
