Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱不足1000字政府工作報告簡略版 3分鐘一文睇清重點

即時中國
更新時間：10:44 2026-03-05 HKT
發佈時間：10:44 2026-03-05 HKT

3月5日，李強總理向十四屆全國人大四次會議作政府工作報告，只要花數分鐘，就能清楚了解當中重點：

一、2025年工作回顧

國內生產總值增長5%

城鎮新增就業1267萬人

糧食產量達到1.43萬億斤

新能源汽車年產量超過1600萬輛

過去5年

國內生產總值年均增長5.4%

制造業增加值規模連續16年保持全球第一

居民人均可支配收入年均增長5.4%

城鎮新增就業累計超過6000萬人

二、「十五五」時期主要目標和重大任務

國內生產總值增長保持在合理區間

全社會研發經費投入年均增長7%以上

單位國內生產總值二氧化碳排放累計降低17%

數字經濟核心產業增加值佔國內生產總值比重達到12.5%

勞動年齡人口平均受教育年限提高到11.7年

人均預期壽命提高到80歲

糧食綜合生產能力達到1.45萬億斤左右

能源綜合生產能力達到58億噸標準煤

三、2026年經濟社會發展總體要求和政策取向

經濟增長4.5%-5%

城鎮新增就業1200萬人以上

居民消費價格漲幅2%左右

糧食產量1.4萬億斤左右

單位國內生產總值二氧化碳排放降低3.8%左右

赤字率擬按4%左右安排，赤字規模比上年增加2300億元

一般公共預算支出規模將首次達到30萬億元

擬發行超長期特別國債1.3萬億元

擬安排地方政府專項債券4.4萬億元

四、2026年部分工作任務

增收：制定實施城鄉居民增收計劃，在促進低收入群體增收、增加居民財產性收入、完善薪酬和社保制度等方面推出一批務實舉措

消費：安排超長期特別國債2500億元支持消費品以舊換新

投資：擬安排中央預算內投資7550億元，安排8000億元超長期特別國債資金用於「兩重」建設

新質生產力：打造集成電路、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。深化拓展「人工智能+」

全國統一大市場：綜合運用產能調控、標準引領、價格執法、質量監管等手段，深入整治「內卷式」競爭

開放：進一步擴大增值電信、生物技術、外商獨資醫院等領域開放試點

鄉村全面振興：全面開展第二輪土地承包到期後再延長30年整省試點。開展第四次全國農業普查

新型城鎮化：科學有序推進農業轉移人口市民化，因地制宜放寬在流入地參加中考報名條件

就業：構建就業友好型發展方式。實施穩崗擴容提質行動

教育：完善免費學前教育政策，增加普通高中學位供給

醫療衛生：居民醫保人均財政補助標准提高24元

社會保障：城鄉居民基礎養老金月最低標準再提高20元。加強初婚初育家庭住房保障，支持多子女家庭改善性住房需求

綠色發展：設立國家低碳轉型基金，培育氫能、綠色燃料等新增長點

房地產：因城施策控增量、去庫存、優供給，探索多渠道盤活存量商品房

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
01:07
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
3小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
19小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
18小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
4小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
15小時前
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
5小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
19小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
21小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
21小時前
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
郭藹明會計師胞妹靚樣罕曝光 高顏值媲美明星搶鏡過家姐 港姐冠軍爆：佢係我最大後台
影視圈
23小時前