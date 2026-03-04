兩會2026︱婁勤儉談香港過去一年經濟成果 「由治及興邁出新步伐」

在今日舉行的十四屆全國人大四次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉在回應港媒提問時，高度評價香港過去一年的發展成果，形容香港「由治及興邁出新步伐」，並向香港大派「定心丸」，強調中央將繼續出台更多惠港政策措施，支持香港更好融入國家發展大局。

婁勤儉表示，在中央的大力支持及特區政府的帶領下，香港去年著力拼經濟、謀發展，取得了驕人成就。他特別指出，香港的國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數排名世界第三，而港股IPO（新股集資）規模按年更上升兩倍，高居全球第一。

同時，他讚揚香港的營商環境開放高效，經濟自由度排名世界第一，國際調解院總部落戶香港，均彰顯了其獨特優勢。在創科方面，母公司在海外或內地的駐港公司數量創下歷史新高，人才集聚效應亦不斷顯現，世界人才排名已躍升至全球第四、亞洲第一。

展望未來，婁勤儉重申國家主席習近平在新年賀詞中強調的，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針。他透露，「十五五」規劃將進一步作出部署，以支持香港鞏固提升其國際金融、航運、貿易中心地位，並建設國際創科中心及打造國際高端人才集聚高地。

婁勤儉最後強調，相信香港在新的起點上，一定能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在中國式現代化進程中實現新的躍升。