兩會2026︱婁勤儉談香港過去一年經濟成果 「由治及興邁出新步伐」
更新時間：13:45 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-04 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-04 HKT
在今日舉行的十四屆全國人大四次會議新聞發布會上，大會發言人婁勤儉在回應港媒提問時，高度評價香港過去一年的發展成果，形容香港「由治及興邁出新步伐」，並向香港大派「定心丸」，強調中央將繼續出台更多惠港政策措施，支持香港更好融入國家發展大局。
婁勤儉表示，在中央的大力支持及特區政府的帶領下，香港去年著力拼經濟、謀發展，取得了驕人成就。他特別指出，香港的國際金融中心地位更加穩固，全球金融中心指數排名世界第三，而港股IPO（新股集資）規模按年更上升兩倍，高居全球第一。
IPO規模全球第一
相關新聞：兩會2026 ｜人大會議發言人婁勤儉談中美關係 「願加強溝通，同時中方有原則及底線」
同時，他讚揚香港的營商環境開放高效，經濟自由度排名世界第一，國際調解院總部落戶香港，均彰顯了其獨特優勢。在創科方面，母公司在海外或內地的駐港公司數量創下歷史新高，人才集聚效應亦不斷顯現，世界人才排名已躍升至全球第四、亞洲第一。
展望未來，婁勤儉重申國家主席習近平在新年賀詞中強調的，要堅定不移貫徹「一國兩制」方針。他透露，「十五五」規劃將進一步作出部署，以支持香港鞏固提升其國際金融、航運、貿易中心地位，並建設國際創科中心及打造國際高端人才集聚高地。
婁勤儉最後強調，相信香港在新的起點上，一定能充分發揮「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，牢牢把握「國家所需、香港所長」的結合點，在中國式現代化進程中實現新的躍升。
最Hit
劉馬車踩場大鬧九記牛腩！怒罵35分鐘直斥「香港飲食界之恥」 老闆忍火報警處理
2026-03-03 13:41 HKT
深圳開電話卡陷阱！港男深圳灣口岸被呃¥720 官方職員教一招睇穿｜Juicy叮
2026-03-03 13:29 HKT
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
2026-03-02 16:18 HKT
中大醫院骨科仁醫黃詠儀離世 病人悼念「謝謝妳醫好我」曾往阿富汗海地救援
2026-03-03 12:29 HKT