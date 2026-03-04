兩會2026｜全國政協會議開幕 王滬寧發表工作報告

全國政協十四屆四次會議今日下午3時率先登場，由中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發表全國政協常委會工作報告，總結一年來的工作。

下午3時，國家主席習近平、國務院總理李強等領導人陸續進場。

習近平進場。

習近平出席全國政協會議開幕式。

全國政協會議開幕4日下午開幕。

會議通過政協第十四屆全國委員會第四次會議議程後，由王滬寧代表政協第十四屆全國委員會常務委員會作工作報告。

王滬寧發表工作報告。

習近平等國家領導人出席。駐京記者楊浚源攝

全國政協會議今日開幕。駐京記者楊浚源攝

過去一年工作成果豐碩



王滬寧表示，全國政協過去一年緊密圍繞國家發展大局，積極履行政治協商、民主監督、參政議政職能，各項工作取得新成效。據統計，全年共舉辦各類協商議政活動近百場，收到提案近六千件，辦復率高達99.9%，充分彰顯專門協商機構在中國式現代化進程中的重要作用。

在剛過去的2025年，面對複雜的內外形勢，國家順利完成全年經濟社會發展主要目標，實現「十四五」圓滿收官。全國政協在此背景下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣中心、服務大局，為國家頂壓前行、向新向優發展貢獻智慧和力量。

過去一年，政協委員履職積極性高漲。全年共收到委員提案5992件，經審查立案5061件。同時，委員們積極反映社情民意，共收到資訊來稿逾7.5萬篇，當中超過1.7萬篇獲採用，編報的資訊刊物獲得中央領導批示逾千人次，議政建言成果顯著。

深入基層服務為民

全國政協亦著力將履職工作與服務社會結合。全年共開展委員履職「服務為民」活動超過6700項，並組織了逾萬項聯絡界別群眾活動，參與委員超過2.1萬人次，服務群眾逾400萬人次，深入基層聽取民意，協助解決實際問題，切實做到「人民政協為人民」。整體而言，委員參與各項協商、視察、調研等活動的總人次亦相當踴躍，體現了新時代政協委員的責任與擔當。