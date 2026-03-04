兩會2026 · 直播｜全國人大會議新聞發布會 十四屆全國人大四次會議明天開幕會期八天

十四屆全國人大四次會議明日（5日）開幕，將發表政府工作報告及「十五五」規劃綱要草案等。

大會新聞發言人今日（4日）中午12時，在人民大會堂舉行新聞發布會，介紹大會議程、人大工作等，並回答中外記者提問，預料涉及中國經濟形勢、中東局勢等熱點話題。

全國人大會議新聞發布會現場。央視截圖

央視新聞報道，十四屆全國人大四次會議3月4日上午舉行預備會議，通過了大會議程，共十一項：

一、審議政府工作報告

二、審查國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要草案

三、審查2025年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2026年國民經濟和社會發展計劃草案的報告、2026年國民經濟和社會發展計劃草案

四、審查2025年中央和地方預算執行情況與2026年中央和地方預算草案的報告、2026年中央和地方預算草案

五、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國生態環境法典（草案）》的議案

六、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國民族團結進步促進法（草案）》的議案

七、審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《中華人民共和國國家發展規劃法（草案）》的議案

八、審議全國人民代表大會常務委員會工作報告

九、審議最高人民法院工作報告

十、審議最高人民檢察院工作報告

十一、審議全國人民代表大會常務委員會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告



12：15

婁勤儉指出，「十五五」規劃綱要草案在廣泛徵求意見的基礎上，將提請此次大會審查批准並公佈實施，使黨的主張通過法定程序轉化為國家意志和人民共同行動。此次大會將審議國家發展規劃法草案，以法律形式將成熟做法固定下來，更好發揮國家發展規劃的戰略導向作用。



12：00

大會發言人婁勤儉表示，大會預備會議通過大會議程。十四屆全國人大實有2878名，目前已有2773名代表向大會報到。十四屆全國人大四次會議將於3月5日上午開幕，3月12日下午閉幕，會期8天，共安排3次全體會議。