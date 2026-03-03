不設防上床︱貴州漢出軌已婚女同事 驗身驚悉齊齊染愛滋

貴州有工廠的已婚男組長，與人妻同事變為「SP（Sex Partner）」，多次不設防上床，男方後因不適檢查，感染愛滋病病毒，仍隱瞞實情，結果女方也同樣感染HIV。

經期時曾無套性交

據貴州艾滋（愛滋）病性病防治協會近日消息，指涉事的已婚男子小帥未夠30歲，是一間工廠的組長。



小帥見新入職、較他年長數年的女員工小美丈夫長期在外地工作，一人帶著孩子，於是常約對方吃飯出遊。

小美也因寂寞，慢慢接受小帥，發展出不倫關係，數月之間多次發生性行為，期間有幾次未採取任何保護措施。

小帥數月後，因持續頭痛、流鼻涕、低燒、腹瀉求診，檢查下發現感染HIV，但仍未告知小美。



小美不久後因工廠體檢，才發現自己也是HIV呈陽性。

防治協會指，經了解，小美曾在經期時與小帥有無套性交。

防治協會指，愛滋病目前雖可以控制治療，但關鍵是預防，強調民眾要使用安全套、不濫交及避免高危性行為。