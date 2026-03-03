Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱劉結一：政協將助推港澳更好融入和服務國家發展

即時中國
更新時間：16:24 2026-03-03 HKT
發佈時間：16:24 2026-03-03 HKT

全國政協會議新聞發言人劉結一3日在記者會上表示，今年全國政協將圍繞加強港澳與內地合作、支持港澳打造國際高端人才集聚高地等主題積極議政建言，為助推港澳更好融入和服務國家發展大局作出新的更大貢獻。

相關新聞：兩會2026︱全國政協首場記者會登場  發言人劉結一外交官出身︱盤點歷任發言人

劉結一回顧說，2025年，粵港澳三地同心同行，融合發展成效可圈可點。首次聯合舉辦第十五屆全運會，創新推出「一事三地、一策三地、一規三地」，呈現了一場彰顯制度優勢、凝聚團結力量、展示灣區特色的體育盛會

大灣區跨境交通邁入雙向直通新時代

「粵車南下」政策落地，大灣區跨境交通邁入雙向直通新時代；廣深港與廣珠澳兩條科創走廊串聯起區域內最活躍的創新要素，深港穗集群創新指數躍居全球第一、珠澳集群連續兩年入圍全球百強。

相關新聞：兩會2026︱劉結一：中國經濟基礎穩、優勢多 長期向好趨勢沒有變

「長者醫療券大灣區試點計劃」實現大灣區內地九市全覆蓋，「港澳藥械通」指定醫療機構清單持續擴容，為港澳居民在內地生活發展保駕護航。今天的粵港澳大灣區，三地路相通、城相融、心相連，國際一流灣區和世界級城市群正加速崛起。

全國政協開展「進校園 講國情」活動

劉結一表示，2025年，全國政協圍繞促進港澳長期繁榮穩定、港澳更好融入和服務國家發展大局積極建言資政。聚焦強化大灣區規則銜接和機制對接、發展規劃綱要落實、國際科創中心建設，促進琴澳一體化融合發展，橫琴、前海、南沙、河套等重大合作平台建設等議題，組織開展調查研究、專題協商、民主監督，推動三地高水平互聯互通、實現各類要素高效便捷流動。

此外，全國政協還開展「進校園 講國情」活動，實施澳門青年人才上海學習實踐等計劃，積極搭建港澳青少年與內地的交流平台。港澳委員充分發揮「雙重積極作用」，踴躍參與大灣區建設，支持特區政府做好各項工作，助力加強港澳與內地經貿、科技、人文等合作。

