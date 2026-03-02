伊朗局勢︱中使館通報：5個撤離伊朗通道可通行
發佈時間：14:16 2026-03-02 HKT
據中國駐伊朗大使館微信公眾號3月2日消息，2月28日，美國、以色列對伊朗發動軍事行動。中國駐伊朗使領館提醒在伊中國公民進一步加強自身安全防範，避免前往軍事設施、遊行集會等敏感區域，盡快通過適當方式撤離。截至3月1日晚，以下撤離通道可通行：
一、Astara口岸（伊朗—阿塞拜疆邊境口岸）
地址：Astara Border Terminal
通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽。
開放時間：09:00—16:00，目前口岸通行較為擁擠
駐伊朗使館口岸工作組電話：+98-9362771362
駐阿塞拜疆使館口岸工作組電話：+994-51-2135878
二、Sarakhs口岸（伊朗—土庫曼斯坦邊境口岸）
地址：Sarakhs Border
通行條件：入境土庫曼斯坦需辦理簽證。請需經土撤離的中國公民（含港澳台同胞）提前聯繫中國駐伊朗使館，提供有效期6個月以上中國護照（含香港特區護照、澳門特區護照、台胞證等）彩色資料頁、離土機票確認單，待土政府批准後方可赴口岸申辦過境簽證。中國公民自口岸入境後，將統一乘坐交通工具前往阿什哈巴德國際機場，按土方要求盡快離境。
開放時間：8:00-17:00，人員集中時可能延長辦公時間
駐伊朗使館口岸工作組電話：+98-9122176034
駐土庫曼斯坦使館領事保護與協助電話：+99365711769
三、Nordooz口岸（伊朗—亞美尼亞邊境口岸）
地址：Nordooz border Terminal
通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽，目前通關順暢。但入境後口岸至首都埃裡溫山區道路險峻多霧，積雪覆冰情況嚴重，車輛通行風險高。
開放時間：24小時
駐亞美尼亞使館領事保護與協助電話：+374-99-308908
四、Razi口岸、Bazargan口岸、Sero口岸（伊朗—土耳其邊境口岸）
Razi口岸地址：Khoy-Qator-Razi Border Checkpoint
通行條件：護照有效期6個月以上，對持普通護照中國公民免簽。
駐土耳其使館工作組電話：+905388215530
五、Shalamcheh口岸（伊朗—伊拉克邊境口岸）
地址：Shalamcheh Border Terminal
通行條件：持因私護照入境旅客需通過指定網站(https://evisa.iq/en)提前申辦電子簽證(下簽時間通常在半天左右)。
開放時間：24小時
駐巴士拉總領館口岸工作組電話：+964-7874730450
如自行撤離，請務必提前規劃好路線，瞭解沿途安全形勢。如在撤離途中遇阻，請及時聯繫駐伊朗使領館。目前形勢變化較快，我館將持續瞭解口岸情況並及時通報。
聯繫方式：
伊朗急救電話：115
伊朗報警電話：110
外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：
+86-10-12308
+86-10-65612308
駐伊朗使館領事保護與協助電話：
+98-9122176035
駐阿巴斯總領館領事保護與協助電話：
+98-9914240393