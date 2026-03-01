Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱新華社：美國窮兵黷武帶不來真正的安全 徹頭徹尾霸權主義

即時中國
更新時間：14:30 2026-03-01 HKT
發佈時間：14:30 2026-03-01 HKT

2月28日，美國及以色列發動聯合軍事行動攻擊伊朗，該國傳媒證實，最高領袖哈梅內伊身亡。美以軍事行動讓中東局勢即時陷入混亂。新華社發評論稱：２月28日，美國聯合以色列對伊朗發動軍事打擊。美方揚言要把伊朗導彈工業「夷為平地」，並煽動伊朗人在美國軍事行動結束後「接管政府」。這種在眾目睽睽之下對主權國家大打出手並施壓顛覆政權的做派，是徹頭徹尾的強權政治和霸權主義。

相關新聞：伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 消息：伊朗導彈擊中以軍總參謀部︱不斷更新

美軍入侵委內瑞拉並擄走委總統引發的批評聲猶在耳邊，現在美方又對伊朗動武。美國執迷於通過軍事手段迫使他國就範，既是對《聯合國憲章》宗旨和原則的公然踐踏，也是對國際關係基本準則的嚴重背離。歷史反復證明，訴諸武力帶不來真正的安全，只會製造更多的衝突與仇恨，將安全形勢本就脆弱的中東地區推向不可預知的深淵。

值得注意的是，這場軍事行動正發生在美伊談判取得「良好進展」之際。和平解決危機曙光初現，美以卻執意扣動扳機。正如俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫所言，「與伊朗的所有談判都是掩人耳目的幌子，這一點毋庸置疑。」說到底，美國要的不是一個沒有核武器的伊朗，而是一個沒有主權的伊朗。與其說是為了「安全」，不如說為了霸權。

打著維護自身安全旗號，行干涉主權國家內政、強行推動政權更迭之實，這是美國在世界多地屢次上演的霸權劇本。任何國家都沒有權力決定別國命運。回顧中東歷史不難發現，每一次迷信武力的干預，往往都不是問題的終結，而是更深災難的開端。伊拉克戰爭、利比亞危機、敘利亞內戰……一幕幕悲劇反復印證同一個事實：炮火可以摧毀城池，卻無法建立和平。那些曾經許諾的所謂「民主」「自由」「繁榮」，最終化作滿目瘡痍和流離失所。

這種將自身所謂「絕對安全」凌駕於他國主權與生存權之上的做法，無異於讓世界退回恃強凌弱的「叢林時代」。歷史終將證明，強權邏輯永遠換不來真正的安全，窮兵黷武的霸權行徑最終必將反噬自身。

