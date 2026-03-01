造謠唱衰企業︱各地打擊「黑嘴」 優化營商網絡環境

近年內地經濟放緩，消費疲弱，企業經營備受考驗。在此背景下，官方在推出企業紓困政策的同時，也加大了涉企謠言及「黑嘴」的打擊，目標是進一步優化營商網絡環境，但亦引起如何區分「正常批評」與「惡意抹黑」的討論。

中央網信辦2025年將「整治涉企網絡『黑嘴』」列入年度「清朗」系列專項行動重點，針對集納負面信息、造謠抹黑企業和企業家、從事虛假不實測評、詆毀產品服務質量等問題。



官方曾公布多宗典型個案，例如2025年的格力電器訴MCN機構（內容創作運營商）造謠案。北京一間MCN機構通過多帳號，集中發布捏造「客戶投訴」、含「質量堪憂」等用語的不實內容，法院判決其公開道歉、賠償16萬元。此外，山東煙台公安曾偵破針對多間新能源車企的「網絡水軍」案，團夥借AI批量炮製負面內容引流獲利。

社會對於如何界定網絡「黑嘴」存在議論，中國政法大學傳播法研究中心副主任、副教授朱巍曾對央廣網表示，「黑嘴」通常具備三個特徵：以謀利為目的、捏造歪曲事實、有組織造謠傳謠；而正常批評基於事實，沒有商業動機，兩者邊界清晰。