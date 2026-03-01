造謠唱衰企業︱各地打擊「黑嘴」 優化營商網絡環境
更新時間：09:28 2026-03-01 HKT
發佈時間：09:28 2026-03-01 HKT
發佈時間：09:28 2026-03-01 HKT
近年內地經濟放緩，消費疲弱，企業經營備受考驗。在此背景下，官方在推出企業紓困政策的同時，也加大了涉企謠言及「黑嘴」的打擊，目標是進一步優化營商網絡環境，但亦引起如何區分「正常批評」與「惡意抹黑」的討論。
中央網信辦2025年將「整治涉企網絡『黑嘴』」列入年度「清朗」系列專項行動重點，針對集納負面信息、造謠抹黑企業和企業家、從事虛假不實測評、詆毀產品服務質量等問題。
相關新聞：造謠唱衰企業︱「準毒品」說致霸王茶姬股價大跌 網紅「馬前卒」被查
官方曾公布多宗典型個案，例如2025年的格力電器訴MCN機構（內容創作運營商）造謠案。北京一間MCN機構通過多帳號，集中發布捏造「客戶投訴」、含「質量堪憂」等用語的不實內容，法院判決其公開道歉、賠償16萬元。此外，山東煙台公安曾偵破針對多間新能源車企的「網絡水軍」案，團夥借AI批量炮製負面內容引流獲利。
社會對於如何界定網絡「黑嘴」存在議論，中國政法大學傳播法研究中心副主任、副教授朱巍曾對央廣網表示，「黑嘴」通常具備三個特徵：以謀利為目的、捏造歪曲事實、有組織造謠傳謠；而正常批評基於事實，沒有商業動機，兩者邊界清晰。
最Hit
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
2026-02-28 06:00 HKT
我要讚佢｜港人記者移民後一度不適應 維修衣車義賣環保袋回饋社區
2026-02-28 08:00 HKT
拒接3字頭電話隨時後悔？留意醫院來電特定「字頭」 網民提醒勿錯過：連續打嚟就好聽
2026-02-27 14:47 HKT
長者餐飲優惠2026｜46大連鎖酒樓/快餐/放題 樂悠咭、長者咭折扣！大家樂/太興/利東/牛大人
2026-02-28 10:30 HKT
深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
23小時前