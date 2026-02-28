伊朗局勢︱在伊華人德黑蘭親歷轟炸 通訊中斷機場關閉陸路求生

美國總統特朗普28日宣布對伊朗採取軍事行動後，美國與以色列隨即向伊朗發動「先發制人」的打擊，導彈突襲首都德黑蘭市中心，現場爆炸聲四起，濃煙滾滾。空襲導致當地航班全面停擺，通訊及互聯網大規模中斷。大批華人憶述爆炸一刻仍猶有餘悸，指德黑蘭交通已陷入癱瘓，正上演「陸路大逃亡」，而中國駐伊朗大使館已發布緊急提醒，並正積極籌備撤僑預案。

留學生親睹導彈橫飛

綜合內媒報道，「能聽到明顯的呼嘯聲，還聽到數聲爆炸聲！」就讀於德黑蘭大學的中國留學生李哲憶述，爆炸點距離他僅約四、五分鐘車程，現場濃煙蔽日。另一名留學生小高則指，導彈落下後，大批民眾驚惶失措地從樓內奔跑至街上，情緒激動，惟通訊網絡很快便中斷，無法與家人聯絡。他指，德黑蘭似乎並未拉響防空警報，許多伊朗民眾見到他是外國人，都焦急地用簡單言語提醒：「打仗了，快點兒走！」

有幸運兒在空襲前已「嗅到火藥味」。在伊工作的華人丹丹表示，她因在空襲前一天看到中國大使館發出的旅遊警示，當機立斷動身回國，於昨日安抵內地，她坦言「打起來是意料之中」，並慶幸自己及時回國。

陸路成唯一生路

突如其來的空襲打亂了所有人的計劃。一名華人「曲奇小熊」透露，他在爆炸前已接獲使館電話提醒，並順利購得離境機票，惟未及起飛，伊朗領空便宣布關閉，所有航班停飛。他在通訊中斷前發出訊息：「我們正在籌劃陸路離開伊朗。」其發布的照片顯示，他已將行李搬上座駕，準備駕車逃亡。

由於民航客機無法起降，經陸路撤離成為目前唯一的求生通道。根據去年的撤退經驗，在伊華人推測，最有可能的路線是在大使館或指定地點集合，再由使館安排大巴，經大不里士地區前往接壤土耳其、亞美尼亞或阿塞拜疆的邊境，以完成撤離。

全城癱瘓 使館緊急動員

空襲已導致德黑蘭社會秩序陷入混亂。德黑蘭大學已宣布停課，政府要求居民就近避難。當地GPS定位亦出現問題，網約車軟件基本失靈。地圖顯示幾乎所有道路都處於「擁堵狀態」，大批民眾湧上街頭，試圖駕車逃離市區，全城交通陷入癱瘓。

中國駐伊朗大使館昨日再次發文，特別提醒在伊中國公民密切關注形勢，保持鎮定，加強安全防範。據悉，使館在數天前已對所有在伊中國公民進行電話摸排統計，以確保聯絡暢通，為撤離行動做準備。雖然當地民眾因早前美伊談判破裂已有心理預期，未出現大規模物資搶購潮，但這次發生在齋月及傳統新年前夕的突襲，仍讓所有人措手不及。對目前仍被困德黑蘭的華人而言，未來局勢如何演變，仍是他們最關注的焦點。