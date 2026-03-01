兩會2026．前瞻︱今年經濟增長目標或4.5%-5%區間

3月5日公布的新一份《政府工作報告》將透露今年的GDP增長目標，備受矚目。北京大學國民經濟中心主任蘇劍對《星島》分析，相信今年GDP增長目標或設定在4.5%至5%區間，為「十五五」規劃開局奠定堅實基礎。



他預計，長三角、珠三角等東部沿海地區將保持穩健增長態勢，但受外需波動及產業升級轉型壓力的影響，增速或略低於中西部；河南、湖北、安徽等中部省份，依託產業轉移承接優勢、製造業基礎及內需拉動，有望維持5.5%左右較快增長；川渝、新疆、西藏等西部地區，得益於基建投入、新能源佈局、文旅產業發展及邊境貿易升級等多重政策紅利，增速仍有望領跑全國，部分或將超過6%。

地緣局勢增不確定性

2025年內地GDP突破140萬億元人民幣，順利實現5%左右的增長目標，但面對外部貿易波動、地緣局勢不確定性加劇，以及國內內需疲軟、人口結構變化帶來的拖累，市場普遍預期今年GDP增長目標將從過去3年的「5%左右」，調整為更具靈活性的4.5%至5%區間。

剛結束的地方兩會率先釋放了目標調整信號。據梳理，全國31個省級行政區，21地下調了2026年GDP增長目標，9地與上年持平，僅1地上調，目標中樞落在5%左右，較去年主流的「5%以上」更趨務實，且7個省份採用區間目標表述，數量較上年大幅增加。

2016年首現區間表述

其中，經濟「一哥」廣東明確目標為4.5%至5%。據銀河證券測算，31省市加權GDP增長目標為5.03%，低於2025年的5.3%，估計中央也可能採用「區間+爭取更好結果」的表述，既務實客觀，又留有向上彈性。

不過有部分學者傾向維持相對穩定的目標。洪略全球智庫理事長徐洪才預計，今年仍可能維持「5%左右」的目標，理由是過去兩年中國均如期實現該目標，形成良好慣性，而「十五五」開局之年亟需凝聚社會共識、穩定市場預期。