全國2025年GDP比前一年增5.0% 破140萬億元
更新時間：10:47 2026-02-28 HKT
央視新聞報道，今天（28日），國家統計局發布《中華人民共和國2025年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值1401879億元（人民幣‧下同），比上年增長5.0%。其中：
第一產業增加值93347億元，比上年增長3.9%；
第二產業增加值499653億元，增長4.5%；
第三產業增加值808879億元，增長5.4%。
第一產業增加值佔國內生產總值比重為6.7%，第二產業增加值比重為35.6%，第三產業增加值比重為57.7%。
最終消費支出拉動國內生產總值增長2.6個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長0.8個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長1.6個百分點。
分季度看，
一季度國內生產總值同比增長5.4%，
二季度增長5.2%，
三季度增長4.8%，
四季度增長4.5%。
全年人均國內生產總值99665元，比上年增長5.1%。
國民總收入1393700億元，比上年增長5.1%。
全員勞動生產率為184413元/人，比上年提高6.1%。
