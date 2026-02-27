政治局討論「十五五」規劃草案及《政府工作報告》 下周提請全國兩會審議

全國兩會下周揭幕，中共中央政治局27日召開會議，討論國務院擬提請人大會議審查的第十五個五年規劃（十五五）綱要草案稿和審議的《政府工作報告》稿。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，「十四五」時期我國發展歷程極不尋常、極不平凡。面對錯綜複雜的國際形勢和艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，「十四五」規劃主要目標任務勝利完成，我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

實施更加積極有為的宏觀政策

會議認為，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化夯實基礎、全面發力的關鍵時期。對於推動我國經濟社會高質量發展，為基本實現社會主義現代化奠定更加堅實的基礎，具有重大意義。



會議強調，「十五五」時期要統籌國內國際兩個大局，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。



會議指出，今年的政府工作，要認真落實二十屆四中全會和中央經濟工作會議部署，加快構建新發展格局，實施更加積極有為的宏觀政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，保持社會和諧穩定。



會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，強化改革舉措與宏觀政策協同。要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強。進一步擴大高水平對外開放，更大力度保障和改善民生，加強重點領域風險防範化解和安全能力建設。會議還研究了其他事項。