重慶旅客瞓醒驚見小偷 大聖爺攞走杯麵潛逃

重慶有景區酒店，接連發生盜竊案及小偷入房事件，嫌疑犯居然是一隻馬騮， 有住客分享大聖爺偷杯麵的過程， 在網上引起大討論，研究是否AI生成。酒店方指，住客入住時，已提醒關好露台及窗戶。

酒店：入住已提醒鎖露台門

網民「可可」日前在短片平台，分享她入住酒店的奇遇。她日前到了重慶抱溫泉，入住重慶統景溫泉酒店。25日早上約10時，「可可」因睡過頭超過了早餐時間，所以餓醒時，打算泡個杯麵給胃「墊底」。

「可可」指，在睜開眼睛時，卻發現酒店房內多了一隻猴子，正在四周巡視。「可可」擔心會被大聖爺襲擊，於是不斷後退保持距離。

最終闖入的馬騮把「可可」留來暖胃的杯麵拿走，沿潛入房間的露台離開。

猴子從露台離開

同日晚上，另一網民「欣欣向榮」也發片，指在統景溫泉酒店被猴子潛入房間，在電視櫃來回走動，檢查住客的行李。她承認，並沒把露台門鎖好。而猴子在搜索一番沒有喜歡的食物後，也自行離開。

重慶統景溫泉酒店工作人員指，酒店鄰近猴島，猴子偶爾會到住客房間找食物，店方在入住時也會提醒要把露台的門窗關好，強調猴子「不會亂拿東西，一般都是找吃的」。

猴子偷杯麵影片，上載一日有71.8萬次轉發、逾3.1萬人留言，許多人也擔心影片是AI生成，也有人認為事件體現人與動物的和諧共處。