東方財富「其實」豪捐上海交大2000萬股 市值4.5億人民幣

東方財富26日晚發公告，指公司實控人「其實」（原名沈軍），向上海交通大學捐出2000萬股，佔公司總股本0.13%，市值約4.5億元人民幣，以支持人才培養及科技創新。

東方財富26日收盤價為每股22.5元人民幣，以此估算，「其實」捐出的2000萬股，約值4.5億元。

據公開資訊，沈軍，1993年本科畢業於上海交大，2005年創辦東方財富網。2022年10月，「其實」被聘為上海交大校董。

上海交通大學醫學院官方微信20日消息，「其實」捐建的上海交通大學醫學院圖書館，舉行了其實圖書館的銘牌揭牌儀式，上海交通大學醫學院院長、中國工程院院士范先群和「其實」為圖書館銘牌揭幕。