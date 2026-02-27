東方財富「其實」豪捐上海交大2000萬股 市值4.5億人民幣
更新時間：11:28 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:28 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:28 2026-02-27 HKT
東方財富26日晚發公告，指公司實控人「其實」（原名沈軍），向上海交通大學捐出2000萬股，佔公司總股本0.13%，市值約4.5億元人民幣，以支持人才培養及科技創新。
東方財富26日收盤價為每股22.5元人民幣，以此估算，「其實」捐出的2000萬股，約值4.5億元。
據公開資訊，沈軍，1993年本科畢業於上海交大，2005年創辦東方財富網。2022年10月，「其實」被聘為上海交大校董。
上海交通大學醫學院官方微信20日消息，「其實」捐建的上海交通大學醫學院圖書館，舉行了其實圖書館的銘牌揭牌儀式，上海交通大學醫學院院長、中國工程院院士范先群和「其實」為圖書館銘牌揭幕。
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」猶如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
2026-02-26 09:00 HKT