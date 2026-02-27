Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日關係︱鹿兒島居酒屋禁中國客進入 門口簡體字通告捱批

即時中國
更新時間：10:40 2026-02-27 HKT
發佈時間：10:40 2026-02-27 HKT

在中日關係持續緊張之際，日本鹿兒島市一家居酒屋近日因張貼「拒絕中國遊客」的告示，在網上引發巨大爭議。據悉，該居酒屋直接將Google翻譯的結果「抱歉，中國遊客不允許進入商店」打印並張貼在門口。

帖文已有超過500萬次瀏覽。X@taroinagaki025
事件在社交平台X曝光後，已獲逾500萬人次瀏覽，反應兩極。部分日本網民支持店家有權選擇顧客，但亦有大量網民批評此舉屬明目張膽的國籍歧視，有損日本形象。

有分析認為，事件或與近期中日關係緊張有關。自日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，以及中國外交部呼籲公民避免赴日旅遊後，民間出現此類排斥行為，雖屬個別事件，但仍值得關注其背後所反映的情緒。

