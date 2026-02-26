Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國90後音樂家李梳曈 紐約換軚遭超速貨車撞斃

即時中國
更新時間：15:34 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:34 2026-02-26 HKT

內蒙古出生的美國巴德音樂學院(Bard College)90後中樂指揮李梳曈(Shutong Li)，11日在紐約路邊更換車軚時，遭一輛貨車撞斃。

中美音樂交流橋樑

據美媒報道，李梳曈2月11日晚，在紐約巴德音樂學院結束農曆新年音樂會排練後，駕車回家途中至塔科尼克州立大道(Taconic State Parkway)爆軚，他在路邊更換車軚時，遭一輛疑超速的貨車撞至重傷。

報道指，送院急救的李梳曈留醫至13日，傷重不治。離世時，李的妻子及1歲兒子陪伴在側。

李梳曈1991年出生於內蒙古鄂爾多斯市，曾攻讀工程專業，自小熱愛音樂的他，畢業後轉往音樂發展，2013年在美國新墨西哥大學獲得音樂學士學位。

2019年，李梳曈於巴德學院攻讀指揮研究生，2021年畢業後立即被巴德學院的美中音樂學院聘用，擔任助理指揮，負責巴德民族室內樂團的指揮，一年後升任音樂總監。該樂團以中西樂器融合演奏中國音樂而聞名。

李梳曈還創辦了「音樂家為音樂家」樂團，並擔任阿爾伯克基交響樂團和新墨西哥大學健康科學中心樂團首席指揮。

美國音樂界視李梳曈為中美音樂交流的青年橋樑人物。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
20小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
22小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
6小時前
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
千人斬Bonnie Blue懷孕︱男同志揭400人「繁衍計劃」現場 參與者戴眼罩房外排隊
即時國際
18小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
21小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
天氣潮濕穀牛出沒注意！白米布滿穀牛還能吃嗎？專家教4招驅除/預防「蛀米大蟲」
食用安全
2026-02-25 12:41 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
2026-02-25 13:42 HKT
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
佳宝超市開年第一擊！一連10日全線分店8折優惠 油鹽米/急凍食品/飲品都有折
生活百科
22小時前