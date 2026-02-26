中國90後音樂家李梳曈 紐約換軚遭超速貨車撞斃

內蒙古出生的美國巴德音樂學院(Bard College)90後中樂指揮李梳曈(Shutong Li)，11日在紐約路邊更換車軚時，遭一輛貨車撞斃。

中美音樂交流橋樑

據美媒報道，李梳曈2月11日晚，在紐約巴德音樂學院結束農曆新年音樂會排練後，駕車回家途中至塔科尼克州立大道(Taconic State Parkway)爆軚，他在路邊更換車軚時，遭一輛疑超速的貨車撞至重傷。

報道指，送院急救的李梳曈留醫至13日，傷重不治。離世時，李的妻子及1歲兒子陪伴在側。

李梳曈1991年出生於內蒙古鄂爾多斯市，曾攻讀工程專業，自小熱愛音樂的他，畢業後轉往音樂發展，2013年在美國新墨西哥大學獲得音樂學士學位。

2019年，李梳曈於巴德學院攻讀指揮研究生，2021年畢業後立即被巴德學院的美中音樂學院聘用，擔任助理指揮，負責巴德民族室內樂團的指揮，一年後升任音樂總監。該樂團以中西樂器融合演奏中國音樂而聞名。

李梳曈還創辦了「音樂家為音樂家」樂團，並擔任阿爾伯克基交響樂團和新墨西哥大學健康科學中心樂團首席指揮。

美國音樂界視李梳曈為中美音樂交流的青年橋樑人物。