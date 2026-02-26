Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德總理默茨訪華︱抵行程第二站杭州 將參觀宇樹科技及西門子能源等企業

更新時間：15:38 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:26 2026-02-26 HKT

正在中國訪問的德國總理默茨，周四（26日）抵達浙江杭州，繼續訪華行程。

據新華社報道，杭州是默茨這次訪華行程的第二站。

在杭州行程期間，默茨和代表團將與10間中國企業進行交流，參與交流的中企來自人工智能、人形機器人、新能源汽車等行業，包括宇樹科技和德國渦輪機製造商西門子能源。

法新社報道，在續程前往杭州前，默茨同一天在北京參觀紫禁城和德國汽車製造商奔馳，並參與奔馳S級轎車的自動駕駛測試。

默茨周三（25日）抵達北京進行兩天正式訪問，是他去年5月上任以來首次訪華。隨行有拜耳製藥、西門子、奔馳等30家德企高管組成的商務代表團。

面對美國特朗普政府經貿政策引發的震盪，默茨訪華被視為「走鋼索」，經貿上就中國出口產能過剩等問題表達關切；區域安全上希望中國向俄羅斯施壓，盡早結束俄烏戰爭。

默茨抵達北京後，與中國國家主席習近平和中國總理李強會面。

習近平與默茨會面時說，世界越是變亂交織，中德兩國越要增進戰略互信。默茨則回應，此次訪華是促進德中經濟聯繫「絕佳契機」；他更具體向李強表明，「對雙方合作存在非常具體擔憂，希望能改進並確保公平」。

