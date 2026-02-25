全國人大常委會會議召開  涉及個別代表資格及人事任免

第14屆全國人大常委會第21次會議今天下午在北京登場，舉行第1次全體會議。新華社報導，會議聽取了「個別代表的代表資格」的報告，並審議了「有關任免案」。相關報告及任免案是否涉及近期被查落馬的中共中央軍委副主席張又俠等人或其他黨政軍官員，再度受到注意。

新華社報道，這次常委會會議的一項重要任務是為召開十四屆全國人大四次會議作準備。會議審議了全國人大常委會工作報告稿，審議了委員長會議關於提請審議十四屆全國人大四次會議議程草案、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案的3個議案，審議了全國人大常委會關於法律清理工作情況和有關法律和決定處理意見的報告稿。



會議聽取了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超作的關於個別代表的代表資格的報告。 會議還審議了有關任免案。



截至目前，中央軍委副主席張又俠與另一名被查落馬的中央軍委委員劉振立，仍然具有中國全國人大代表身分，兩人均隸屬解放軍（含武警）代表團。