CCD電子古董︱舊數碼相機變「黃金」？ 市場瘋搶5年漲100%

科技產品推陳出新，大眾都認為跌價是理想當然。近年內地市場掀起「電子古董」的炒賣熱潮。多款已停產或舊型號的數碼相機，因其獨特的成像風格，在社交平台及「網紅」帶動下再度爆紅，二手市場價格水漲船高。有網民驚訝地發現，自己6年前購買的舊相機，如今市價竟不跌反升；更有熱門型號如理光（Ricoh）GR3，在5年間價格翻了一倍，被戲稱「漲得比黃金還狠」。

舊數碼相機原本無人問津變被搶購對象。微博@呆哥View

理光GR 3一直深受用家歡迎。財經網

內地《九派新聞》報道，有網民近日翻出6年前以2459元（人民幣，下同）購入的一部佳能（Canon）相機，好奇之下上網搜尋，竟發現同型號的二手價格已漲至超過4000元，升值驚人。

理光、富士成「理財產品」

這股懷舊相機熱潮中，升值最誇張的品牌之一，包括理光。有消費者指出，2020年時，一部全新的理光GR3相機官網售價約4000多元，當時因覺偏貴而未有入手。豈料時至今日，同款的二手相機價格已飆升至近9000元，五年漲幅接近100%。有人形容成情況「快跟黃金一樣」。

另一日本品牌富士（Fujifilm）的相機亦同樣成為「理財產品」。有消費者稱，富士XT30二代等熱門型號，即使官網定價8000多元，但長期處於缺貨狀態，每次補貨都瞬間被秒殺。若想買到現貨，往往需向經銷商加價一、兩千元。

CCD「傻瓜機」身價翻十倍

價格升幅最為驚人的，要數被稱為「CCD相機」的千禧年代舊式數碼相機。這類採用CCD感光元件的「傻瓜機」，在智能手機興起後早已停產，四、五年前在二手市場僅售一、兩百元。

近年因其拍攝出來的照片自帶「復古濾鏡」，成像具有獨特的柔光及冷色調氛圍，正合時下年輕人的審美，因而再度在社交平台爆紅。如今，一部品相稍好的CCD相機，便宜的也要七、八百元，較新型號甚至索價過千，價格在短時間內翻了近十倍，二手交易異常活躍。這股由「情懷」及「稀缺性」帶動的復古電子產品炒風，相信仍會持續一段時間。