內地春節檔總票房57.52億 比去年下降近4成

更新時間：19:11 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:11 2026-02-24 HKT

國家電影局2月24日發佈數據顯示，2026年中國內地電影春節檔（2月15日至23日）總票房達57.52億元（人民幣，下同），觀影人次1.2億。

2025年中國電影春節檔（1月28日至2月4日）票房為95.10億元，觀影人次為1.87億。這也意味著票房比去年同期下降近4成。

相關新聞：內地2026新春票房破10億 《飛馳人生3》暫佔榜首

2026春節檔上映的影片票房分別為：《飛馳人生3》29.27億元，《驚蟄無聲》8.68億元，《鏢人：風起大漠》8.06億元，《熊出沒•年年有熊》7.14億元，《熊貓計劃之部落奇遇記》1.93億元，《星河入夢》8057.96萬元，《夜王》7245.40萬元。 

根據貓眼專業版數據，2026年春節檔總場次數超434萬，刷新中國影史春節檔總場次數紀錄。其中，2月17日大年初一單日場次數59.5萬場，刷新中國影史大年初一單日場次紀錄。2026年春節檔平均票價為近六年來最低。檔期內共5部影片票房破億元，《飛馳人生3》以大幅優勢強勢領跑整個春節檔。

