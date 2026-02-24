紅旗轎車使用權︱山東男¥5600玩套圈中獎 無賴老闆拒認數

內地新年市集，不時有人擺攤「套圈」，只要玩家按要求圈中，就可獲禮品。惟山東濟寧曲阜早前發生一宗爭拗事件，一名男子在一個套圈遊戲中，豪擲5600元（人民幣‧下同），成功套中「紅旗轎車兩年使用權」大獎。豈料，檔主竟當場反口，以諸多藉口拒絕兌現獎品，甚至一度聲稱「一分錢不退」。最終在警方介入下，檔主才只退還本金。

當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場

內地媒體《第一現場》報道，該名男子被遊戲檔口「套中三次即獲紅旗車兩年使用權」的巨獎所吸引，遂不斷購買膠圈嘗試。他表示，自己共花費5600元購買膠圈，在還剩下1000多個圈時，終於成功套中第三次，達成獲獎條件。



當他興奮地向檔主領獎時，對方卻立即變臉，拒絕兌現承諾。據悉，檔主當時以車輛並非其所有、車主身在國外、沒有車匙及行車證等藉口，意圖賴賬。

眼見檔主反口，該男子堅持維權，雙方爭持不下，最終需要報警處理。在警方到場介入調解後，檔主才同意退還該男子用於購買膠圈的5600元本金。然而，對於原先承諾的「紅旗車兩年使用權」大獎，檔主並未有任何形式的兌現或額外賠償。



事件在網上曝光後，引發大量網民討論，不少人批評檔主的行為如同「詐騙」。