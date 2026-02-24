Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅旗轎車使用權︱山東男¥5600玩套圈中獎 無賴老闆拒認數

即時中國
更新時間：18:54 2026-02-24 HKT
發佈時間：18:54 2026-02-24 HKT

內地新年市集，不時有人擺攤「套圈」，只要玩家按要求圈中，就可獲禮品。惟山東濟寧曲阜早前發生一宗爭拗事件，一名男子在一個套圈遊戲中，豪擲5600元（人民幣‧下同），成功套中「紅旗轎車兩年使用權」大獎。豈料，檔主竟當場反口，以諸多藉口拒絕兌現獎品，甚至一度聲稱「一分錢不退」。最終在警方介入下，檔主才只退還本金。

當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場
當日男子套圈中獎，老闆卻以不同理由拒發獎。微博@第一現場

相關新聞：雞排哥2.0︱「武漢麻糬哥」棄¥8000長工 粉紅三輪車成生招牌日賺......

內地媒體《第一現場》報道，該名男子被遊戲檔口「套中三次即獲紅旗車兩年使用權」的巨獎所吸引，遂不斷購買膠圈嘗試。他表示，自己共花費5600元購買膠圈，在還剩下1000多個圈時，終於成功套中第三次，達成獲獎條件。

當他興奮地向檔主領獎時，對方卻立即變臉，拒絕兌現承諾。據悉，檔主當時以車輛並非其所有、車主身在國外、沒有車匙及行車證等藉口，意圖賴賬。

相關新聞：山東14歲孝子父癌亡母術後停工 街頭賣揮春還債養家

眼見檔主反口，該男子堅持維權，雙方爭持不下，最終需要報警處理。在警方到場介入調解後，檔主才同意退還該男子用於購買膠圈的5600元本金。然而，對於原先承諾的「紅旗車兩年使用權」大獎，檔主並未有任何形式的兌現或額外賠償。

事件在網上曝光後，引發大量網民討論，不少人批評檔主的行為如同「詐騙」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
13小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
10小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
10小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
6小時前
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
影視圈
23小時前