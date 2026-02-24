谷愛凌淚灑發布會 奪金後得知外婆離世

谷愛凌22日在冬奧賽後記者會上含淚透露，衛冕自由滑冠軍後才得知外婆已經去世。「她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活變成她想要的樣子。」谷愛凌形容外婆是個「戰士」，在最後一次探望時，她告訴病重的外婆：「我會和你一樣勇敢。」

谷愛凌的外婆馮國珍是上世紀50年代上海交通大學的高材生，也是大學女籃主力，也是交通運輸部的退休高級工程師。外孫女谷愛凌2003年於三藩市出生後，馮國珍前往美國照顧她的日常，從小教谷愛凌說漢語、吃中餐，親身感受中國文化。

谷愛凌是中美混血兒，母親谷燕畢業於北京大學，後赴美深造，曾擔任兼職滑雪教練。谷愛凌的父親是美國人，但自小由母親撫養長大，並隨母姓。她的中文名字「愛凌」是為了紀念因車禍去世的阿姨谷凌。

在谷愛凌眼中，外婆和媽媽是自己最崇拜的女性，「非常自信、勇敢、有力量」。她曾回憶外婆與她的一段往事。幼稚園時，外婆就教會了谷愛凌乘法口訣，然後跟她說：「你去上學跟其他人比賽吧」。到了學校之後，谷愛凌才發現，在美國，這是小學三年級才會學習的內容。外婆是希望谷愛凌從小就是甚麼都拿第一。