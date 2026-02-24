民航局准海南機場加班 解決「離島難」

昨天年初七是內地9天春節長假最後一天，全國鐵路及公路迎來返程客流最高峰。其中，鐵路昨日發送旅客多達1850萬人次，加開旅客列車2297列。為解決海南旅客「離島難」問題，經官方協調後，中國民航局批准海口、三亞機場加班。

春節鐵路單日發送1850萬人次

截至昨日上午8時，鐵路12306（含網站、客戶端等）已累計發售春運期間火車票3.39億張。各地鐵路部門昨日加大運力，應對返程高峰。其中，山西太原鐵路部門在客流較大車站增加進出站安檢、驗票通道，減少旅客排隊等候時間。為保障乘客安全，國鐵武漢局在各車站進出口、扶梯口等鋪設防滑墊、設置提示牌，安排專人引導。

大批旅客在哈爾濱火車站出站。 新華社

海南是今年春節旅遊熱門地，但返程機票緊張，價格漲至近萬元人民幣。海南機場昨天表示，為滿足返程需求，經海南省交通運輸廳、民航海南監管局、海南機場集團協調，中國民航局批准海口、三亞機場加班。四大航空公司已全部增加海南航班並已開艙售票。

