《驚蟄無聲》現實版︱航天科研人員變間諜細節 為數十萬洩國家機密

《驚蟄無聲》是內地春節上映電影，劇情涉及中國間諜犯罪。央視新聞周一（23日）揭露一宗現實版《驚蟄無聲》的事件，當中涉及航天科學研究人員趙學軍留學遭金錢策反案的內情。

趙學軍是我國某科研院所的科研人員，屬於重要涉密人員，2009年赴西方某國留學，誰知才到國外就被當地一名外籍男子盯上了。

屬航太科學研究人員

負責案件的北京市國家安全局幹警指，對方多​​次稱讚趙學軍，讚賞他的學識，與其進行了結識，之後更是多次以項目成功賺錢為由，請他吃燒烤，雙方增進感情。

趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年。央視截圖

在單位，趙學軍一直覺得自己的專業才能沒有得到充分的重視，剛到國外人生地不熟的他不僅受到對方的熱情宴請，自己的專業學識還被對方大加讚賞，趙學軍的自尊心得到滿足，雙方關係不斷好好。

趙學軍在節目透露，對方曾指趙自己是替情報部門工作，正好符合對方需求，希望能夠為他們工作，一個月是1000美元，如果有出色的報告，還可以再加800美元。

用對方提供器材傳輸機密

回國後，趙學軍利用在科研院所工作的便利條件，大量蒐集中國航天領域核心要害情報，並使用境外間諜情報機關提供的專業間諜器材將情報提供給對方，其間收取數十萬元的間諜經費。

趙學軍事後承認，自己沒有原則，貪圖小利，忘記自己應保密的身份。2019年6月，國家安全機關對趙學軍採取強制措施。 2022年8月，趙學軍因間諜罪被判處有期徒刑7年。

