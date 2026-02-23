關稅違憲裁決｜中國商務部：正全面評估內容及影響

美國最高法院20日裁決，推翻了特朗普政府實施的全球關稅措施。中國商務部今日指，正在對相關內容及影響作全面評估。

中國商務部新聞發言人23日在記者會上，回應有關美國最高法院判定美國政府依據《國際緊急經濟權力法》對相關貿易夥伴加徵的對等關稅違法。



商務部指，注意到美國最高法院公佈關稅訴訟案裁決結果，正在對相關內容和影響進行全面評估。中方一貫反對各種形式的單邊加徵關稅措施，反覆強調貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。美方對等關稅、芬太尼關稅等單邊措施既違反國際經貿規則，也違反美國內法，不符合各方利益。

發言人續指，事實反覆證明，中美雙方合則兩利，鬥則俱傷。中方敦促美方取消對貿易夥伴加徵的有關單邊關稅措施。我們也注意到，美方正在準備採取貿易調查等替代措施，以期維持對貿易夥伴加徵的關稅，中方將對此保持密切關注並堅定維護中方利益。