春節出境遊火爆 華人「佔領」荷蘭梵高博物館

即時中國
更新時間：08:57 2026-02-23 HKT
發佈時間：08:57 2026-02-23 HKT

今年春節，內地出境遊火爆。內地媒體稱，中國遊客足跡遍布世界各地，泰國、韓國、冰島、澳洲、荷蘭等地的博物館、景點已經被中國遊客佔領。荷蘭梵高博物館國人佔比90%，館內到處都能聽到中文。國家移民管理局預測，春節假期（2月15日至23日）全國口岸日均出入境旅客將超過205萬人次，較2025年春節假期增長14.1%。

挪威特羅姆瑟山響徹「新年快樂」

《21世紀經濟報道》報道，沙特首個世界文化遺產——石谷考古遺址所在地埃爾奧拉，近日湧入大量中國遊客，無論是當地景點、酒店和餐館，「含中量」急劇上升，有些酒店早餐時段放眼望去全都是中國人，網友戲稱「恍惚間以為回國了」。

小紅書用戶也反映，2月15日墨爾本著名景點「十二門徒」景區內全都是中國人。荷蘭梵高博物館國人佔比90%，館內到處都能聽到中國話。還有中國遊客透露，除夕夜在挪威特羅姆瑟山頂過節時，整個山頂中國同胞含量80%，幾乎佔領了整個山頂，以至於零時大年初一時間一到，整個山頂都是大家用中文互道新年快樂。

同程旅行資料顯示，春節節中出境遊熱門目的地十大包括曼谷、吉隆玻、首爾、新加坡、香港、巴厘島、悉尼、胡志明市、澳門、普吉島。

 
 

