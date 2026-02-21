Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跟著賀歲片旅行︱全檔票房破35億 深圳推《驚蟄無聲》打卡路線

內地春節檔電影票房突破35億元（人民幣，下同），多地趁勢將觀影與文旅深度結合，放大節日經濟效應。首部國安電影《驚蟄無聲》90%取景地位於深圳，前海、龍崗等近日推出電影同款「打卡」路線，讓遊客感受科技感十足的深圳。穩佔票房冠軍的《飛馳人生3》不但帶旺高原賽道取景地四川甘孜九龍縣，拍攝車輛衝下懸崖鏡頭的浙江諸暨陶家村，也着手打造特色景點，7月向公眾開放。

截至昨午3時，春節檔票房突破35億元，少於去年同期的約57億元。中國電影評論學會秘書長胡建禮認為，考慮到今年春節並無超大體量的影片，目前這一成績已超過預期。「電影市場有大小年，經過去年《哪吒之魔童鬧海》的火爆，今年回歸小年，這也正常。」他還注意到，年初一平均票價49.7元，較去年同期的51.3元下調，這也對票房造成影響。

《飛馳3》帶火高原賽道取景地

今年春節檔自2月15日（年廿八）啟動，持續至正月初七。賽車題材電影《飛馳人生3》暫列春節票房榜首位，《驚蟄無聲》《熊出沒·年年有熊》《鏢人：風起大漠》《熊貓計劃之部落奇遇記》分列第2至5位。值得注意的是，今年春節檔不僅限於影院內的熱鬧，多地創新推出「電影+」融合模式，將觀影與消費、文旅深度結合，放大節日經濟效應。

「從未見過一部電影和深圳這麼搭」，一位深圳觀眾說。張藝謀執導的《驚蟄無聲》由國家安全部指導創作，深圳市委宣傳部支持拍攝，講述中國第6代戰機的重要情報遭外洩、國安小組抓捕間諜的故事，是內地首部「聚焦當代國家安全題材」電影。

該片90%取景深圳，福田CBD、前海建築群、大運中心、崗廈北地鐵站等地標接連亮相。配合春節長假，深圳當局主辦「跟着電影去旅遊」活動，聯合百度地圖開發「驚蟄深圳Citywalk路線」讓觀眾打卡，還可憑戲票到深圳科學技術館領取文創、科技館折扣券。

《飛馳人生3》延續系列熱血搞笑風格，講述賽車手張馳面對新挑戰的成長故事。作為核心取景地的四川甘孜州九龍縣，憑借震撼的高原賽道與壯美風光，從銀幕火到現實，成為今年春節的文旅熱點。片中一段車輛彈射衝下懸崖的震撼鏡頭，取景自浙江諸暨市陶家村，當地計劃將此取景地建設為特色打卡點，預計今年7月建成開放。

國產賀歲片如《鏢人：風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《熊貓計劃之部落奇遇記》等，年初一起在港澳同步上映。央視報道，多間機構在港澳戲院設立展台，向境外觀眾推介影片相關主題旅遊線路。據了解，《鏢人》全程在新疆拍攝，展示了有「魔鬼城」之稱的克拉瑪依市雅丹地貌。《熊貓計劃》的取景地集中在雲南省臨滄市，展示「中國最後一個原始部落」翁丁老寨的獨特風情。

 

